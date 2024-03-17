نيللي كريم: ارتداء الكعب العالي أقصى مغامراتي

قالت الفنانة نيللي كريم، إنّها أحيانا تتخيل أنها مازالت في العشرين من عمرها، متابعة: «لكن الواقع بيفوقني وبفهم إن خلاص مبقاش في عشرين، لكن العمر رقم والروح بتفضل زي ما هي، لكن الحياة بتاكلنا غصب عننا، مش بتكبرنا لكنها تمنحنا الخبرات».

الألوان المفضلة لنيللي كريم

وأجابت نيللي كريم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري مقدمة برنامج «كان عمري 20»، عبر راديو «ميجا إف إم 92.7»، على بعض الأسئلة العشوائية التي طرحتها عليها الإعلامية، فقالت إنها تحب ارتداء كل الألوان ولا تكره أي لون، مشيرةً إلى أنها تفطر في شهر رمضان مع أصدقائها.

نيللي كريم تفضل السفر بحرا

وأشارت الفنانة إلى أنها تفضل السفر بحرا عن السفر جوا، وتفضل الفول على الطعمية، والكنافة على القطايف، وعما إذا طُلب منها التحدث في التلفزيون نصف ساعة يوميا، فإنها ستخاطب الجمهور المتنوع ولن تختار فئة بعينها مثل الأطفال والكبار، لافتةً إلى أن أقصى مغامرة تستطيع القيام بها هي ارتداء كعب عالي.