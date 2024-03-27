مي عمر: «حماتي» بتشجعني على الفن وتعب والدي أجهدني نفسيا

علقت الفنانة مي عمر على تصريحات الفنانة فريدة سيف النصر عن مسلسل رانيا وسكينة، مؤكدةً أنها تعجبت منها، وقالت إنها فنانة مهمة جدا.

وأضافت «عمر»، خلال استضافتها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «لما والدي تعب كانت فترة وعدت وهو كويس الحمد لله واضطرينا نسافر وقعدنا فترة كبيرة برة والموضوع كان خطر ومجهد نفسياً، ووالدي بيحب الفن وبيحترمه وبيشجعني جدًا، وحماتي من أكتر الناس اللي بتشجعني برضو، ولو فيه مشكلة بينا بتقف معايا أنا؛ مش معاه هو».

وتابعت الفنانة: «استغربت لما سمعت كلام أستاذة فريدة سيف النصر عن مسلسل رانيا وسكينة، هي فنانة مهمة جدًا، وأنا وروبي صحاب جدًا، ومفيش مرة اختلفنا في وجهات النظر، ولما المسلسل خلص زعلنا عشان مش هنشوف بعض كتير تاني، ومعرفش إزاي فريدة سيف النصر قالت كده».