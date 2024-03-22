«الأرصاد»: انخفاض الحرارة 5 درجات مئوية حتى الاثنين المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم الجمعة انخفاضا في قيم درجات الحرارة بعد الارتفاعات المؤقتة في قيم الحرارة أمس أمس الأول، مشيرة إلى أنّ الانخفاض في قيم الحرارة سيستمر حتى الاثنين المقبل.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «بالأمس سجلنا 27 درجة مئوية كقيمة عظمى على القاهرة الكبرى، وأثرت الكتل الهوائية الصحراوية علينا، واليوم، فإن مصادر الكتل الهوائية ستختلف تماما وتصبح كتل هوائية شمالية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ قيم الحرارة ستنخفض بمعدل 5 درجات عن أمس، وسنشعر بهذه الانخفاضات بشكل كبير وهذا الانخفاض موجود في معظم المحافظات والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 22 درجة مئوية نهارا.

وواصلت: «الإحساس بالطقس خلال فترة النهار أنه سيكون مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية سنشعر فيها بالبرودة بشكل أكبر لأن قيم الحرارة فيها أقل من المحافظات الداخلية».