رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الأرصاد»: انخفاض الحرارة 5 درجات مئوية حتى الاثنين المقبل

كتب:

شريف سليمان
11:41 ص | الجمعة 22 مارس 2024
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم الجمعة انخفاضا في قيم درجات الحرارة بعد الارتفاعات المؤقتة في قيم الحرارة أمس أمس الأول، مشيرة إلى أنّ الانخفاض في قيم الحرارة سيستمر حتى الاثنين المقبل.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «بالأمس سجلنا 27 درجة مئوية كقيمة عظمى على القاهرة الكبرى، وأثرت الكتل الهوائية الصحراوية علينا، واليوم، فإن مصادر الكتل الهوائية ستختلف تماما وتصبح كتل هوائية شمالية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ قيم الحرارة ستنخفض بمعدل 5 درجات عن أمس، وسنشعر بهذه الانخفاضات بشكل كبير وهذا الانخفاض موجود في معظم المحافظات والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 22 درجة مئوية نهارا.

وواصلت: «الإحساس بالطقس خلال فترة النهار أنه سيكون مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية سنشعر فيها بالبرودة بشكل أكبر لأن قيم الحرارة فيها أقل من المحافظات الداخلية».

اقرأ المزيد:

حالة الطقس في جميع المحافظات اليوم.. تحذير مهم من «الأرصاد»

الأرصاد تحذر من طقس آخر يوم في فصل الشتاء: سقوط أمطار تصل إلى القاهرة

«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة اليوم.. والفارق بين العظمى والصغرى بالقاهرة 13 درجة

هيئة الأرصاد تحذّر من التقلبات الجوية اليوم.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار

هيئة الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء تقلبات الطقس

«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس أول أيام فصل الربيع: تقلبات جوية ونشاط للرياح

تحسن الأحوال الجوية اليوم.. و«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة الجمعة

«الأرصاد» تعلن ارتفاع درجات الحرارة غدا.. وتحذير من تخفيف الملابس
بقلم شريف سليمان