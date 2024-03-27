هيئة الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بسبب رياح الصحراء الغربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أجواء حارة بسبب تأثر البلاد برياح من الصحراء الغربية في حالة الطقس اليوم، تعمل على رفع قييم درجات الحرارة ، وذلك ياتي تزامنا مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو يعمل على زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.

أجواء حارة بسبب تأثر البلاد برياح من الصحراء الغربية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود أجواء حارة بسبب تأثر البلاد برياح من الصحراء الغربية، كما تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري وصولا إلى مدن القناة بسبب الأتربة العالقة في طبقات قريبة من سطح الأرض، وحذرت الأرصاد من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية للبلاد، خاصة المدن ذات الظهير الصحراوي والطرق السريعة والمؤدية الي غرب البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها أن اليوم الأربعاء وغدا هما ذروة الموجة الحارة الجديدة الذي تمر بها البلاد حاليا، مع الأسبوع الأول لفصل الربيع، مؤكد أن بداية من الجمعة سيبدأ التحسن الملحوظ في درجات الحرارة والأحوال الجوية، وعن قيم الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة والمحافظات ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد اليوم فقد جاءت كالتالي: