توزيع جوائز مسابقة آدم حنين للنحت في الهناجر الأحد المقبل

أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، إقامة حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة لمسابقة النحت للشباب، الأحد المقبل في الثامنة مساء بمركز الهناجر للفنون، والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان آدم حنين.

تحيي الحفل عازفة الفلوت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون وفرقتها الموسيقية، ثم يلقى الدكتورعصام درويش رئيس مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي كلمته.

استمرار المعرض حتى 5 أبريل

ويجرى الإعلان بعد ذلك عن الفائزين بالثلاث جوائز الأولى للمسابقة، وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين الذين بلغوا التصفيات النهائية، ثم ينتقل الحضور إلى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون لافتتاح المعرض الفني الذي يضم الأعمال الفائزة والمشاركة في التصفيات النهائية، ويستمر المعرض حتى 5 أبريل.

معلومات عن جائزة آدم حنين

يشار إلى أن جائزة آدم حنين انطلقت دورتها الأولى 15 سبتمبر 2016، وتم توزيع جوائزها في يوم 31 مارس 2017، وتهدف الجائزة إلى تشجيع شباب النحاتين أقل من سن الـ40 في مصر والعالم العربي، من أجل إتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية.