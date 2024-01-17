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«مياه القليوبية»: اعتماد شهادة السلامة لمحطة بنها المرشحة

كتب:

حسن صالح
04:00 م | الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مياه القليوبية يتسلم شهادات السلامة

رئيس مياه القليوبية يتسلم شهادات السلامة

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن اعتماد شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة، ومأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة قها.

استدامة مأمونية إمدادات المياه

وأشار رئيس مياه القليوبية، إلى أن الشركة تستهدف استدامة مأمونية امدادات المياه وتداول الصرف الصحي لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق أحدث طرق التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المياه وفقاً للمعايير العالمية، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، لافتاً إلى المتابعة الدورية لخطط سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

لجنة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب

وأشادت لجنة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجهود المبذولة من أجل إنجاح منظومة سلامة ومأمونية المياه بشركة مياه القليوبية.

أشاد رئيس الشركة بجهود جميع العاملين بقطاع المعامل والجودة والقائمين على منظومة مأمونية المياه بالشركة وكافة القطاعات المعاونة على جهودهم المستمرة لتحقيق مأمونية واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق محافظة القليوبية.

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