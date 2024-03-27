ليلة ثقافية رمضانية مميزة في مركز جمال عبدالناصر بالإسكندرية

يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، ليلة جديدة من ليالي رمضان «في رحاب رمضان»، بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن برنامجه الثقافي والفني لليالي رمضان، وذلك يوم الخميس 28 مارس، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

في رحاب رمضان من تقديم الإعلامي مجدي فكري، ويتحدث فيه الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ومدير عام قطاع الدعوة والإعلام الديني لوعظ الأزهر الشريف، والأمين العام لبيت العائلة المصري، فرع الإسكندرية، عن الشهر الكريم وفضائل العشر الأواخر منه، يعقب ذلك ابتهالات وتواشيح ومدح نبوي مع المنشد ناجي زين العابدين وفرقته.

وتأتي هذه الأمسية بحضور لفيف من أبناء المجتمع السكندري الاجتماعي والسياسي والثقافي، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

فعاليات مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية

ونظم القطاع عددًا من الفعاليات بمختلف مراكز الإبداع التابعة له، منها حفل للفنان عامر التوني وفرقته المولوية المصرية، بمركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز، حفل غنائي لفرقة فويس باند، قيادة الفنان إسلام جاد، في بيت السحيمي، وندوة لمناقشة كتاب ثقب المفتاح لا يرى: 20 شاعرة أمريكية حائزات على جائزتي نوبل وبوليتزر، في بيت الست وسيلة وغيرها.