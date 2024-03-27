كتاب «الموسم المسرحي 1929» أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح

أعلن الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ عن أحدث إصدارات المركز المسرحية من خلال تقديم كتاب «الموسم المسرحي 1929» للباحثين والأكاديميين والمهتمين بالفن المسرحي، وذلك في إطار استكمال مشروع النشر المتخصص بالمركز، وتفعيل الدور الحقيقي للمركز القائم على التوثيق وإحياء التراث في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

«الموسم المسرحي 1929» تقديم ودراسة ومراجعة الدكتور محمد حسن عبد الله، ويأتي ضمن سلسلة إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لتوثيق التراث المسرحي المصري خلال الفترة من 1876- 1952م

إصدارات المركز القومي للمسرح

يذكر أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ كان قد أعلن في يناير الماضي عن إصدار كتاب المسرح التنموي؛ تأليف: الدكتورة راندا رزق؛ ضمن سلسلة دراسات في المسرح المعاصر التي يصدرها المركز.

ويطرح حاليا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ كافة إصداراته للبيع داخل جناح المركز بمعرض الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك خلال الفترة من 18 مارس حتى 27 مارس الجاري.