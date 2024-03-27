«العدل»: تم الفصل في قضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2020 بنسبة 100%

أصدرت وزارة العدل تقريراً سنوياً لعام 2023 لأهم الإنجازات التي تحققت على مدار العام الماضي، موضحة أن الدعاوى التي أقيمت عن بعد في المحاكم الابتدائية والاقتصادية بلغت 7781 دعوى، إضافة إلى 26 محكمة ومأمورية تم ميكنة العمل الإداري بها و6 محاكم ابتدائية تم الانتهاء من أرشفة القضايا المدنية فيها بنسبة 100%، و90 فرع توثيق شهر عقاري يعمل خلال الفترة المسائية من 5 إلى 9 مساء وبلغ عدد المعاملات الصادرة من هذه الفروع خلال العام الماضي حوالي 870 ألفا و383 معاملة.

تنفيذ الأحكام في 2023

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء 69 فرع توثيق جديدا، كما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق «ارغب في عمل توكيل» حوالي 683 ألفا و66 مستفيدا، وفي مجال تنفيذ الأحكام فوصلت نسبة الفصل في الدعاوى منذ 2020 وما قبلها لنسبة 100%، والفصل في 99.5% في الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الابتدائية منذ عام 2019 وما قبلها، كما بلغت نسبة الفصل في القضايا أمام المحاكم الابتدائية وجزئياتها منذ 1/1/2023 حتى 31/12/2023 بنسبة 94%، وتنفيذ 96 من أحكام الأسرة وتنفيذ 84 من الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية.