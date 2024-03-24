حملات مكثفة لإنارة وتجميل الطرق ورفع المخلفات في دمياط وأخميم والشروق

تواصل أجهزة مدن دمياط الجديدة وأخميم الجديدة والشروق، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة لشبكات الكهرباء، وحملات النظافة، وذلك في إطار السعي المستمر لتحسين بنية المرافق وتطويرها بالمدن الجديدة، وزيادة تحسين الرؤية البصرية، واستجابةً لطلبات المواطنين.

الانتهاء من إنارة وتجميل الطرق

وشهدت مدينة دمياط الجديدة، الانتهاء من تنفيذ وإنارة الطريق شمال جامعة دمياط بطول 1500 متر، إذ جرى تركيب كشافات الليد بقدرة 100 وات بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، وتهدف تلك الأعمال إلى استكمال رفع كفاءة وتجميل الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وتحسين الرؤية البصرية، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

أما في أخميم الجديدة، فيتمّ تنفيذ أعمال صيانة شبكات الإنارة بالمدينة، وخاصة بالمحاور الرئيسية، وطرق الإسكان الاجتماعي بهدف إلى رفع كفاءه شبكات الإنارة بالمدينة وتحسين مستوى الإضاءة، ويتمّ تنفيذ أعمال حفر وتعميق وإعادة تغطية كابلات الإنارة الظاهرة، وكذا صيانة كشافات الإنارة ونظافتها، واستبدال التالف منها.

تكثيف حملات رفع المخلفات والنظافة العامة بالطرق المؤدية للمساجد

وفي الشروق، يواصل قطاع النظافة بالجهاز تكثيف حملات رفع المخلفات والنظافة العامة بالطرق المؤدية للمساجد ومحيطها، بهدف تحسين الرؤية البصرية وأعمال التطوير، وتستمر الحملات الإضافية يومياً طوال الشهر للمساجد الموجودة بقطاعي المدينة الغربي والشرقي.