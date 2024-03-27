الحكومة تعلن إتاحة أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في خطة التنمية 2025

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محددات خطة العام المالي 2024-2025 بالنسبة لإتاحة السكن اللائق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تشمل التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل إلى 337.2 ألف وحدة سكنية.

الأمن المائي والغذائي ضمن أهم الأهداف التنموية

لفتت خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إلى أن هناك 471 محطة مياه شرب مستهدف إنشاؤها وتطويرها، و248 محطة معالجة لصرف الصحي مستهدف إنشاؤها وتطويرها أيضًا.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات ضمان الأمن المائي والغذائي ضمن أهم الأهداف التنموية بالخطة، مؤكدةً أن أهم المستهدفات في ذلك المجال تشمل:

- تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي.

- تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق «الدلتا الجديدة - جنوب الوادي بتوشكى - سيناء - مزارع بني سويف والمنيا».

- التوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم.

- إضافة مساحات زراعية جديدة، وتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.