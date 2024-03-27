هل الصدقة تطيل العمر؟.. أستاذ شريعة يجيب

الصدقة من العبادات التي تبرهن على صدق الإنسان في حبه لربه لأنه يسعى لإرضائه بأحب الأشياء لديه من ماله ووقته ونفسه، ونحن في شهر رمضان المعروف أنه شهر العطاء والإحسان إلى المحتاجين، يزداد اهتمامنا بالصدقات وتكثر الأسئلة حول زكاة الفطر، وفي السطور التالية نطرح سؤالا حول فضل الصدقة وهل يمكن أن تزيد عمره؟

هل تغير الأعمال الصالحة القدر؟

الأقدار مكتوبة قبل ولادتنا لكن الله يجعل من الأسباب ما يغيرها، فمن يحسن إلى الأقربين ويطعم المسكين ويصل الأرحام يمد سبحانه في أجله ليبسط عطاءه إلى عدد أكبر من الناس، تبعا لما ثبت عن النبي محمد في حديثه الشريف: «لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر»، وهو لا يقتصر على بر الوالدين وإنما يمتد ليشمل جميع الأعمال الصالحة الهادفة إلى الإحسان للآخرين بحسب الدكتور عبدالعزيز النجار أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف خلال حديثه لـ«الوطن» الذي أوضح فيه أن ثمة أعمال صالحة تغير القدر إذا أخلص صاحبها النية وقصد مساعدة المحتاجين.

أشكال متنوعة للصدقة

الصدقة من أفضل الأعمال الصالحة، وأطيب الصدقة إطعام الطعام، لكن مفهومها لا يقتصر على الزكاة بل تتنوع أشكالها لتشمل إلقاء التحية على الناس وإظهار البشاشة في الوجوه ومساعدتهم في أمور حياتهم المختلفة، حتى إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما في الحديث الشريف الذي رواه البخاري: «على كل نفس في كل يوم تطلع عليكم فيه الشمس صدقة، كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة، كل ذلك صدقة منك على نفسك».

أهمية الصدقة للفرد والمجتمع

عمل الخير لا ينتهي ولا يفنى أثره بل يرافق صاحبه مدى حياته فتهذب الصدقة خلقه وترقق قلبه بعد أن يرُزق المتصدق برضا ربه والبركة في صحته وأسرته وأمواله، ويوم الحساب تشفع له صدقاته، ووفقا لأستاذ الشريعة الإسلامية نجد أثر الصدقة على مستوى المجتمع أنها تزيد من الترابط بين الناس والمحبة والتراحم بينهم، فيزول الحسد والتباغض فيما بينهم وتُلغى الفروق الاجتماعية.