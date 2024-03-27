مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. شريف منير ترند بـ«طلق مراته في الضلمة»

اُختتمت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين بطلاق أدهم أباظة «شريف منير» لـ ياسمين الجمال «رانيا يوسف» في نفس يوم عيد زواجهما، وبحضور أبنائهما وعائلتهما ومجموعة من أصدقائهما المقربين، لكن المفاجأة حدثت في بداية الحلقة الثانية.

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مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2

وتمثلت المفاجأة في أن الحضور كانوا يجهزون للاحتفال بعيد زواج أدهم وياسمين، لتنقلب تماما، بعدما يتم الطلاق أمام كاميرات الموبايل التي كانت تبث الاحتفال عبر السوشيال ميديا دون علم شريف ورانيا.

وتؤثر صدمة الطلاق على الزوجين، ويروي كل منهما التفاصيل للطبيب النفسي نبيل علي ماهر، والذي يكشف أن صدمة الطلاق تصيب أصحابها بمراحل متتابعة منها الإنكار، ثم الغضب والتفاوض، ثم الاكتئاب، قبل أن يصلا لمرحلة القبول بالأمر الواقع.

ميمي جمال تتدخل للصلح بين الزوجين في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2

ويحاول أصدقاء الزوجين تهدئة الأمور بينهما، حيث تسعى ميمي جمال حماة شريف منير ووالدة رانيا يوسف أن تحل الخلاف وتتحامل على ابنتها التي تغضب منها، وتتهمها أنها تحب زوجها أكثر منها، وتنفعل رانيا يوسف على ميمي جمال في مشهد مؤثر.

ويغادر شريف منير المنزل غاضبا ويغلق هاتفه المحمول، ويحاول ياسر الطوبجي «عاصم» أن يثنيه عن قرار ترك المنزل لكنه يفشل، في حين تحاول ميمي جمال إقناع ابنتها رانيا يوسف، بالاعتذار لزوجها وإعادته إلى المنزل، فتغضب رانيا وتطالب والدتها بتركها بمفردها.

ويذهب شريف منير إلى الشركة مساءا وينام هناك، في حين يعيش أبنائهما ريم و مروان لحظات مؤلمة وبكاء بعد انفصال والدهما ووالدتهما، ثم يكتشف الثنائي المفاجأة، بأن الواقعة التي تم تصويرها لموقف الطلاق تصدرت التريند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحملت هاشتاج «طلق مراته في الضلمة».

جمعيات المرأة تدعم رانيا يوسف في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2

وتتلقى رانيا يوسف مكالمات من برامج نسائية للظهور والحديث عن الواقعة، كما تحاول جمعيات المرأة التواصل معها لدعمها بعدما طلقها زوجها في لايف مباشر.

ويفيق شريف منير من النوم، ليكتشف الكارثة، عندما تبلغه السكرتيرة الخاصة به أنه تصدر التريند بهاشتاج «طلق مراته في الضلمة»، فيسعى لحل الأزمة ويطلب يوسف عثمان سيف المسؤول عن السوشيال ميديا بالشركة، ويطالبه بحل الأزمة في أقرب وقت، بعدما فسخت الشركات المتعاملة معه تعاقداتها بسبب الواقعة.

ويتلقى أدهم شريف منير مكالمة من حماته ميمي جمال تبلغه أن ابنه أصيب في مشاجرة بالنادي، بعدما تنمر عليه زملائه بسبب طلاق والده ووالدته على الهواء، في حين تعاتب رانيا يوسف ابنتها لأنها لم تبلغها بتجهيز مفاجئة الاحتفال بعيد زواجهما، وتغضب ريم وتقرر أن تترك المنزل وتذهب لخالة والدتها.

ويذهب أدهم إلى النادي فيجد ياسمين ويدخلان إلى مكان تواجد ابنهما، وتحدث مشاجرة بينهما وبين أسر الأولاد الذين تنمروا على ابنهما، ولكن في النهاية يتم الصلح بعد اعتذار أولياء أمورهم.