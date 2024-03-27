تخفيض أسعار كل طرازات «فيات» في السوق المصرية.. وصل إلى 325 ألف جنيه

أعلن وكيل علامة سيارات «فيات» الإيطالية في مصر، عن تخفيض أسعار جميع الطرازات المتوفرة في السوق المحلية بنسب تراوحت بين 275 ألف جنيه إلى 325 ألفا.

أسعار سيارات فيات تيبو

وسجلت أسعار سيارات فيات تيبو سيدان موديل 2024، تراجعاً يتراوح بين 300 و325 ألف جنيه، لتبدأ من مليون و50 ألف جنيه بدلًا من مليون و350 ألف جنيه، للفئة الأولى، وسعر الفئة الثانية مليون و225 ألف جنيه مقابل مليون و550 ألف جنيه قبل التخفيض.

فيات 500X

وسجلت أسعار سيارات فيات 500X موديل 2024، تراجعاً بنحو 275 ألف جنيه، إذ تراجع سعر السيارات ليسجل مليونا و475 ألف جنيه بدلًا من مليون و750 ألف جنيه للفئة الأولى، وسعر الفئة الثانية مليون و525 ألف جنيه.

تخفيض أسعار السيارات

وبحسب بيان الشركة، فإن هذه القرارات التي اتخذتها بشأن تخفيض أسعار السيارات، تأتي تماشياً مع موجة من التخفيضات في سوق السيارات المصرية، في أعقاب ضبط أسعار النقد الأجنبي وبدء توافر الدولار بصورة شبه طبيعية في البنوك والقضاء على السوق الموازية.