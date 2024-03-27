«حياة كريمة» تهدي صاحب دار تحفيظ قرآن 50 ألف جنيه

ذهب الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة» على شاشة «dmc»، دار الكوثر في مدينة الموظفين حتى يساعد صاحب دار تحفيظ القرآن.

قال الشيخ صاحب دار تحفيظ القرآن، إن القائمين على هذا الأمر أشخاص تساعد مثل مؤسسة حياة كريمة، هذا المكان أقيم منذ 14 عاما، مرخص أزهر، موضحا أنه عمله الأساسي تحفيظ القرآن الكريم في هذا المجال من أكثر 25 عاما.

وأضاف أنه يأتي يوميًا إلى دار الكوثر ولكن الأطفال تأتي 3 أيام في الأسبوع، يأتي جميع الأعمار لتحفيظ القرآن، يحفظون القرآن مقابل مبلغ رمزي.

مكافأة حياة كريمة لصاحب كُتّاب دار الكوثر

وأعطى الإعلامي أيمن مصطفى خلال مؤسسة «حياة كريمة»، لصاحب دار الكوثر لتحفيظ القرآن جائزة ميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 50 ألف جنيه حتى يساعده في مصاريف الدار وتخفيف العبء عليه.