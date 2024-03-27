حقيقة إلغاء إفطار المطرية الشهير العام المقبل بسبب الحضور الكبير

نجاح كبير حققه إفطار المطرية الشهير هذا العام، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص، سواء من المصريين أو الوافدين، وخلال الساعات الماضية تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء إفطار المطرية، مؤكدين أن القائمين عليه سيكتفون بإفطار هذا العام، والذي احتفلوا معه بمرور 10 سنوات على أول مرة أعلن فيها أهالي عزبة حمادة إقامته.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الحضور الكبير هذا العام والتزاحم داخل منطقة عزبة حمادة، دفع المنظمين إلى إلغاء الإفطار، معلقين أنه «خبر حزين».

منظمو إفطار المطرية ينفون لـ«الوطن» أنباء إلغاء الإفطار

حمادة حسن، أحد القائمين على إفطار المطرية، نفى لـ«الوطن»، إلغاء إفطار المطرية العام المقبل، مؤكدًا أنها أنباء لا أساس لها من الصحة: «نستعد إن شاء الله للموسم المقبل ومكملين في إفطار المطرية لسنوات طويلة قادمة».

إفطار المطرية يعبر عن الترابط والتلاحم بين أهالي المنطقة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استقبلا القائمين على إفطار المطرية، وأكد «مدبولي» أن هذه الاحتفالية تعبر عن الترابط والتلاحم بين أهالي المنطقة، كما تعبر عن روح التعاون التي تميز المصريين، وقدم لهم الشكر على المبادرة، مشيرًا إلى أنها تُوصل رسالة إلى الجميع بأن الشباب المصري ينجح في كل تحدٍ وقادر على صنع أي شيء.

ووفقًا لـ«حمادة»، أكد أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، أكدا ضرورة الإبقاء على إفطار المطرية الأعوام المقبل أيضًا.

وكشف «حمادة»، أن مائدة إفطار المطرية رمضان 2024 شهدت إقبالًا كثيفًا عكس الأعوام الماضية، ووصل عدد الحضور داخل عزبة حمادة إلى نحو 25 ألف شخص، والحضور على الإفطار نحو 7 آلاف شخص، بواقع 1000 طاولة.

منظموا إفطار المطرية يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء

وكان القائمون على إفطار المطرية، عبروا شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال والترحيب بهم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن هذا الاستقبال يحمل تقديرًا معنويًا كبيرًا لديهم، ويزيدهم إصرارًا وتصميمًا على مواصلة هذا العمل للمساعدة في إفطار آلاف الصائمين كل عام، والذي يشارك فيه أهالي المنطقة من مسلمين ومسيحيين.