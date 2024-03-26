مع انطلاق أذان الفجر ليوم الثلاثاء الموافق 26-3-2024، يدخل شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، نصفه الثاني رسميًا، لذلك يتطلع الكثيرون لمعرفة موعد بدء الصوم لهذا اليوم، وفق ما أعلنه قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتنشر «الوطن»، تفاصيل موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر أكتوبر

ويأتي موعد أذان الفجر في مدينة 6 أكتوبر اليوم مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، إذ يُرفع في تمام الساعة 4:25 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و7 دقائق.

أذان الفجر اليوم في الجيزة

ويُرفع أذان الفجر اليوم في الجيزة بتمام الساعة 4:24 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و6 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة الجيزة.

موعد أذان الفجر في القاهرة

يحل موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الثلاثاء 26-3-2024 الموافق 16 رمضان 2024، في تمام الساعة 4:24 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و6 دقائق.

موعد أذان الفجر في أسوان

وبحسب إمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد أذان الفجر في أسوان يأتي في تمام الساعة 4:24 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و59 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم

وفيما يخص موعد أذان الفجر في رمضان 2024 بجميع المحافظات، وفقًا لمواقيت الصلاة فإنّه يأتي مبكرًا بمقدار يتراوح بين دقيقة وحتى دقيقتين كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:24 صباحًا.