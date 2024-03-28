«الأرصاد» تحذّر من ذروة الموجة الحارة: العظمى 32 درجة في القاهرة اليوم

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم الخميس ذروة الموجة الحارة، ويتوقع أن تسجل الحرارة العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية، بعيدة عن معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

واضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية الحارة والمرتفعة القادمة من الصحراء الغربية، ويستمر تأثيرها حتى نهاية اليوم، ويتزامن مع تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد ارتفاع الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية بدءا من المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ومنطقة مصر الوسطى وسيناء، وصولا إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّه بداية من الغد يبدأ التحسن الملحوظ في درجات الحرارة، وهي كما يلي.