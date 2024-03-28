إشادة جماهيرية بمسلسل مليحة بعد أول حلقتين.. يجسد معاناة أهالي فلسطين

أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل مليحة المعروض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي تدور أحداثه حول القضية الفلسطنية وتهجير الفلسطينيين، وما يتعرضون له من ظلم على يد الاحتلال الإسرائيلي.

إشادات الجمهور بمسلسل مليحة

أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمسلسل مليحة بعد عرضه، وجاء من بين التعليقات: «فعلا المسلسل تحفة جدا، وكمان فكرة المسلسل مهمة جدا، والحلقة الأولى تحفة أوي بيحسس اللي بيتفرج شعور أهل فلسطين تحت الاحتلال، وصعوبة حياتهم، بس ربنا معاهم في كل وقت»، «المسلسل حلو جدا»، «أحلى مسلسل في رمضان»، و«أحلى مسلسل يسلم كل اللي عملوه»، «فعلا بداية قوية ويا ريت باقي المسلسل يبقى كده».

وشهدت الحلقة الثانية من المسلسل رواية تاريخية لاحتلال اليهود للأراضي فلسطين، بموجب وعد بلفور، إذ تصدت المقاومة الفلسطينية لهم بقيادة عز الدين القسام، إلا أنه بعد مرور السنوات وتمكين اليهود من أراضي الفلسطينيين، ذهبت أسرة مليحة إلى ليبيا لكي تعيش هناك، لكن بعد أحداث الربيع العربي في ليبيا عام 2012، عادت الأسرة إلى فلسطين.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

من المقرر أن تعرض الحلقة 3 من مسلسل مليحة على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وأيضا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 8:15 صباحا.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة سيرين خاس، التي تجسد دور مليحة، والفنانة ميرفت أمين، وأشرف زكي، ودياب، وأمير المصري، وعلي الطيب، وحنان سليمان، ومروة أنور، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي.