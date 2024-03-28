أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا، التي تضمنت تحذيرات من أمطار وأتربة ورياح مثيرة للرمال في 5 محافظات خلال الساعات المقبلة، إذ تشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال البلاد وجنوبها، والذي يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية الغربية، وأقاليم شمال الوجه البحري.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل تحذيرات من أمطار وأتربة ورياح مثيرة للرمال في 5 محافظات خلال الساعات المقبلة، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، وأماكن سقوط الأمطار، وتوقعات طقس الأيام القادمة.

الطقس غدا بالمحافظات

تتضمن حالة الطقس غدا، طقس مائل للحرارة خلال النهار على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية، تتحول إلى حارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يتحول إلى لطيف ليلًا وأثناء الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أمطار وأتربة ورياح مثيرة للرمال في 5 محافظات

وتحذر الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار وأتربة ورياح مثيرة للرمال والأتربة في 5 محافظات خلال الساعات المقبلة، إذ من المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة في الساعات المتأخرة من الليل على محافظات جنوب الوجه البحري، تمتد إلى القاهرة الكبرى، وأقاليم شمال الصعيد.

كما تحذر من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، التي تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية الآن على سيوة 2000 مترًا بسبب الرمال.

خريطة سقوط الأمطار اليوم وغدا

وتشمل خريطة سقوط الأمطار غدا في المحافظات، خلال الصباح، إذ تكون متفاوتة الشدة كالآتي:

أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط.

أمطار خفيفة خلال الصباح على مناطق من القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تزداد لتصبح متوسطة في الصباح الباكر على محافظات الفيوم، وغرب القاهرة وجنوبها، وبني سويف، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

وتأتي درجات الحرارة غدًا في المحافظات العظمى والصغرى كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص طقس الأيام القادمة، فإنّه يستمر نشاط الرياح على أغلب المحافظات على فترات متقطعة، التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق صباحًا.