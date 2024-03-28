سائق تاكسي يرفض 2000 جنيه لأجل توصيلة مجانية لمستشفى 57357 ببرنامج حياة كريمة

أوقف الإعلامي أيمن مصطفى، الذي يقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «dmc»، سائق سيارة أجرة، ليطلب منه أن يوصله إلى المطار، ولكن سائق التاكسي رفض من أجل الركاب الذين كانوا معه بالسيارة، على الرغم من أنه أخبره أنه سيعطيه ما يريد من المال مقابل أن يوصله إلى هذا المشوار.

وكان ركاب السيارة رجل وابنه المريض الذي لديه جلسة كيماوي بحاجة للوصول إلى مستشفى 57357 وكان الأب لا يملك المال، ولكن سائق التاكسي وافق أن يوصلهما دون مقابل، وقال السائق لأيمن مصطفى: «الولد عنده جلسة ومستعجل هو أولى حرام نسيبه»، فقال الإعلامي للسائق: «سأعطيك ما تريد حالًا، سأعطيك 2000 جنيه»، فرفض السائق.

قال الأب: لسائق التاكسي «المحافظة بتاعتي وقعت كان فيها 300 جنيه بتوع جلسة الكيماوي قال له سائق التاكسي «والله لو معايا هديك لكن أنا لسه بادئ اشتغل دلوقتي».

تكريم برنامج «حياة كريمة» للسائق التاكسي

وتحدث الإعلامي أيمن مصطفى بعد ذلك إلى السائق ليسأله عن سبب رفضه لتوصيله بالرغم أنه كان سيعطيه 2000 جنيه، فقال: «رجل ابنه مصاب بالسرطان، هو أولى أوصله الأول حرام»، فأعطاه الإعلامي ميدالية أبطال حياة كريمة، وهدية مالية قدرها 50 ألف جنيه، فعبر السائق عن سعادته بالبكاء لأنه سيسد ديونه.