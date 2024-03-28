الزلزال الثالث في أسبوعين.. الأراضي المحتلة تهتز تحت أقدام المستعمرين

شعر سكان منطقة السامرة بالضفة الغربية وغور الأردن، بالأراضي الفلسطينية المحتلة مساء الخميس، بهزة أرضية، وقدر المعهد الجيولوجي الوطني التابع للاحتلال الإسرائيلي قوتها بـ 3.2 على مقياس ريختر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، وهي ثاني هزة أرضية خلال الأسبوع الجاري.

هزة أرضية يوم السبت الماضي

وشهد هذا الأسبوع زلزالًا آخر، حيث أبلغ السبت الماضي مستعمرون من دولة الاحتلال الإسرائيلي شعورهم بهزة أرضية، حسبما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، والتي أفادت أن سكان شمال الأراضي المحتلة شعروا بهزة أرضية ضربت البلاد.

زلزال الأسبوع الماضي وتفعيل صافرات الإنذار

وخلال الأسبوع الماضي، شعر المستعمرون بزلزال في شمال الأراضي المحتلة، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مراكز بأنحاء غور الأردن المحتل، بينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوة الزلزال الذي تم الشعور به بلغت 3.8 درجة ووقع على عمق أكثر من 17 كيلومترا، وأنه لا توجد إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن.

قوات الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية ضد الفلسطنيين

وتشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 32.552، وإصابة 74.980 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية، بسبب وجود عدد كبير من الجثث تحت الأنقاض حتى الآن.