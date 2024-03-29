يفصلنا ساعات قليلة عن موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، الموافق 28-3-2024 الذي يعلن بدء صيام اليوم قبل الأخير من أيام المغفرة، إذ يختلف مواقيت الأذان اليوم عن الذي يسبقه، وفقًا لمواعيد الشروق والغروب، فيما يستعد ملايين المسلمين لاستقبال العشر الأواخر من رمضان ابتغاءً لإدراك ليلة القدر.

تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

يحل موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة اليوم الجمعة 28-30-2024 الموافق التاسع عشر من شهر الصيام، في تمام الساعة 4:20 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و12 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في قنا الجمعة

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في قنا الجمعة 19 رمضان 2024، في تمام الساعة 4:19 صباحًا مبكرًا دقيقة عن الأمس، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و6 دقائق.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في مطروح يحل في تمام الساعة 4:34 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة وربع.

موعد صلاة الفجر في 6 أكتوبر

وفيما يخص موعد صلاة الفجر في 6 أكتوبر اليوم الجمعة 19 رمضان 2024، فإنّه يأتي في تمام الساعة 4:31 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و12 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

ويختلف موعد أذان الفجر اليوم الجمعة في جميع المحافظات، مبكرًا بمقدار يتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين كالآتي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية.. 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:08 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:20 صباحًا.