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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024

كتب:

أحمد عادل موسى
12:01 م | الجمعة 29 مارس 2024
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024

في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، كشفت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

وتقدم «الوطن» في تقريرها موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024، لمساعدة المسلمين في تنظيم وقتهم لأداء الطاعات وقراءة القرآن، والحفاظ على الدوام وساعات العمل المحددة.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الجمعة 29-3-2024

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أنّ موعد أذان المغرب في الرياض، السعودية، اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، سيكون في تمام الساعة 6:09 مساءً.

تختلف مواقيت الصلاة في المدن المختلفة في السعودية، وفي العاصمة الرياض، يتم أداء الفروض الخمس كما يلي:

صلاة الفجر 4:31 صباحًا.

الشروق 5:47 صباحًا.

الظهر 11:58 صباحًا.

العصر 3:26 مساءً.

المغرب 6:09 مساءً.

العشاء 8:08 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

تختلف مواعيد أذان المغرب حسب المنطقة والمحافظة في المملكة العربية السعودية، فتأتي صلاة المغرب في بعض المحافظات كالتالي:-

في مكة المكرمة ستكون صلاة المغرب عند الساعة 6:29 مساءً، أما عن مواقيت الصلوات الأخرى فتكون صلاة الفجر عند الساعة 4:56 صباحًا، الشروق في الساعة 6:10 صباحًا، صلاة الظهر في الساعة 12:20 ظهرًا، صلاة العصر في الساعة 3:44 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:35 مساءً.

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وفي محافظة جدة، تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:38 مساءً،  وتأتي الصلوات الأخرى كالتالي:- صلاة الفجر عند الساعة 5:04 صباحًا، الشروق في الساعة 6:18 صباحًا، صلاة الظهر في الساعة 12:28 ظهرًا، صلاة العصر في الساعة 3:54 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:48 مساءً. أما صلاة المغرب فتكون في الساعة 5:18 مساءً.

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