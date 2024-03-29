موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024
كتب:
أحمد عادل موسى
12:01 م | الجمعة 29 مارس 2024
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024
في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، كشفت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم
وتقدم «الوطن» في تقريرها موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024، لمساعدة المسلمين في تنظيم وقتهم لأداء الطاعات وقراءة القرآن، والحفاظ على الدوام وساعات العمل المحددة.
موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الجمعة 29-3-2024
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أنّ موعد أذان المغرب في الرياض، السعودية، اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، سيكون في تمام الساعة 6:09 مساءً.
تختلف مواقيت الصلاة في المدن المختلفة في السعودية، وفي العاصمة الرياض، يتم أداء الفروض الخمس كما يلي:
صلاة الفجر 4:31 صباحًا.
الشروق 5:47 صباحًا.
الظهر 11:58 صباحًا.
العصر 3:26 مساءً.
المغرب 6:09 مساءً.
العشاء 8:08 مساءً.
موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم
تختلف مواعيد أذان المغرب حسب المنطقة والمحافظة في المملكة العربية السعودية، فتأتي صلاة المغرب في بعض المحافظات كالتالي:-
في مكة المكرمة ستكون صلاة المغرب عند الساعة 6:29 مساءً، أما عن مواقيت الصلوات الأخرى فتكون صلاة الفجر عند الساعة 4:56 صباحًا، الشروق في الساعة 6:10 صباحًا، صلاة الظهر في الساعة 12:20 ظهرًا، صلاة العصر في الساعة 3:44 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:35 مساءً.
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وفي محافظة جدة، تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:38 مساءً، وتأتي الصلوات الأخرى كالتالي:- صلاة الفجر عند الساعة 5:04 صباحًا، الشروق في الساعة 6:18 صباحًا، صلاة الظهر في الساعة 12:28 ظهرًا، صلاة العصر في الساعة 3:54 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:48 مساءً. أما صلاة المغرب فتكون في الساعة 5:18 مساءً.