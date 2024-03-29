بكى من الفرحة.. حياة كريمة تهدي بائعا 100 ألف جنيه

قابل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «DMC»، أحد البائعين في الشارع ويبيع فوط السيارات، ويعمل حتى يستطيع أن يجد لقمة العيش ويتمكن من الصرف على أولاده وتسديد ديونه.

قال البائع للإعلامي أيمن مصطفى، إنه كان لديه مكتب لبيع كل هذه المنتجات في 2006، ولكن بعد 2011، تم إغلاقه، مواصلا: «من وقتها وأنا شغال على رجلي، بس الحمدلله يعني حركة الشغل بطيئة، لازم نحمد ربنا على أي شيء لأنك مُطالب منك السعي فقط والنتيجة على الله».

وأكمل باكيا: «الدَّين هو أسوأ شيء في الدنيا، ولما تكون راجل لبيت وتحس أنك مش الأب ولا الزوج ولا الأخ اللي بيتمنوه وبيوفر ليهم كل شيء، دي صعبة أوي، وبفضل الله عليا مش ببان قدامهم ضعيف، بس مفيش حد يسندني غير ربنا، وعليا ديون فوق الـ50 ألف جنيه الحمدلله».

فأعطاه أيمن مبلغ 500 جنيه، فاعترض البائع قائلًا: «لا أنا متعودتش أخد حاجة أنا متعتبش فيها، والواحد مش بيحس باللقمة الحلال إلا لما بيكون تعبان فيها»، واشترط على مصطفى أن يأخذ منه شيئا من البضاعة، ولكن بعد ذلك جاء أحد البائعين مثله وطلب منه المساعدة لتجهيز ابنته وتسديد ديونه خوفا من السجن، ولم يتردد البائع الأول في إعطائه كل المال الذي حصل عليه من الإعلامي أيمن مصطفى.

ودخل بعد ذلك الإعلامي أيمن مصطفى، على البائع الأول الذي أعطى كل ما يملك للبائع الذي لا يملك مالًا، ليكافئه بميدالية أبطال حياة كريمة ومبلغ 100 ألف جنيهه وأعرب عن سعادته باكيًا: «أنا بقالي سنتين بدعي ربنا يفك كربي، والحمدلله ربنا أكرمني».