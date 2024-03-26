موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024.. 16 رمضان 

مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، يرغب العديد من المواطنين في تحري موعد أذان الفجر في القليوبية، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، للإقبال علي العبادات والتقرب لله، من خلال تلاوة القرآن وتقديم الصدقات والاعتكاف في المساجد، خلال هذه الأيام المباركة من الشهر الكريم.

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية، اليوم الثلاثاء 26-3-2024 الموافق 16 رمضان، إيذانا ببدء يوم صيام جديد من أيام شهر رمضان المعظم وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، والتي تضمن موعد الأذان والسحور والإمساك، ومواقيت الصلاة المختلفة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق 16 رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، في الساعة 04:24 صباحًا، على أن يبدأ السحور الساعة 02:04 صباحًا، ويكون الإمساك في الساعة 04:04 صباحًا، والشروق في الساعة 05:51 صباحًا، ويحل المغرب الساعة 06:11 مساءً.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

ومع حلول موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 الموافق 16 رمضان، تبلغ ساعات الصوم في هذا اليوم 14 ساعة و7 دقائق،

تتضمن مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر في القليوبية، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق 16 رمضان كالتالي: