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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-03-2024.. 16 من رمضان

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيولوجيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 26- 3-2024 الموافق 16 من رمضان.

ويحرص الأهالي على معرفة مواقيت أداء الصلوات في موعدها، وتحري العبادات والطاعات، تزامنا مع اقتراب العشر الأواخر من الشهر الكريم 

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 26- 3-2024 الموافق 16 من رمضان؛ لأداء العبادات ومعرفة مواعيد أذان الفجر والمغرب للصيام والإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 26- 3-2024

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 26- 3-2024، الموافق 16 من رمضان، كالتالي:

  • الفجر: 04:24 صباحًا
  • الظهر: 12:01 ظهرًا
  • العصر: 03:31 مساءً
  • المغرب: 06:11 مساءً
  • العشاء: 07:29 مساءً

ووفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 26- 3-2024 الموافق 16 من رمضان، فأنّه يحل موعد أذان الفجر اليوم في الساعة 04:24 صباحًا؛ لبدء الصيام وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:11 مساءً لنهاية الصيام، وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و7 دقائق. 

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بقلم حسن صالح