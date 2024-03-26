موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024.. 16 رمضان 

يرغب المواطنون في تحري موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق 16 رمضان، إيذانا بنهاية يوم صيام جديد واقتراب العشر الأواخر من رمضان، والتي يستحب فيها إقامة العبادات والتقرب لله من خلال تلاوة القرآن، وتقديم الصدقات والاعتكاف في المساجد خلال هذه الأيام المباركة.

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق 16 رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، والتي تضمن موعد الأذان والسحور والإمساك، ومواقيت الصلاة المختلفة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق 16 رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في الساعة 06:11 مساءً لنهاية يوم صيام، تبلغ فيه ساعات الصوم 14 ساعة و7 دقائق.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

وتتضمن مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في القليوبية، اليوم الثلاثاء 26-3-2024 الموافق 16 رمضان، مواعيد الأذان والفروض المختلفة، كالتالي: