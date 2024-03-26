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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024.. 16 رمضان 

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

يرغب المواطنون في تحري موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق 16 رمضان، إيذانا بنهاية يوم صيام جديد واقتراب العشر الأواخر من رمضان، والتي يستحب فيها إقامة العبادات والتقرب لله من خلال تلاوة القرآن، وتقديم الصدقات والاعتكاف في المساجد خلال هذه الأيام المباركة. 

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق 16 رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، والتي تضمن موعد الأذان والسحور والإمساك، ومواقيت الصلاة المختلفة. 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 

ويحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق 16 رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في الساعة 06:11 مساءً لنهاية يوم صيام، تبلغ فيه ساعات الصوم 14 ساعة و7 دقائق. 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم 

وتتضمن مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في القليوبية، اليوم الثلاثاء 26-3-2024 الموافق 16 رمضان، مواعيد الأذان والفروض المختلفة، كالتالي: 

  • الفجر: 04:24 صباحًا
  • الظهر: 12:01 ظهرًا.
  • العصر: 03:31 مساءً
  • المغرب: 06:11 مساءً
  • العشاء: 07:29 مساءً.

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بقلم حسن صالح