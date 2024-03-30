زكي القاضي: «المتحدة» علامة قومية وطنية تعمل بمرونة واحترافية كبيرة

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، أن المرونة التي تعتمدها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي السبب في تطوير مفاهيمها الداخلية، بداية من تطوير الكوادر والوصول للكوادر الشابة والاهتمام بعنصر النساء.

تنفيذ مسلسل مليحة يؤكد مرونة الشركة المتحدة

وقال «القاضي»، خلال لقائه مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن الإسراع في تنفيذ مسلسل «مليحة» واختيار مؤلف ومنتج وعدد من المشاركين في العمل يؤكد فكرة المرونة التي تتعامل بها الشركة، مشددًا على أن المتحدة تقدم صناعة درامية متكاملة الأركان.

وأضاف أن الشركة المتحدة كانت أمام تحدي في الموسم الرمضاني الحالي؛ بسبب وجود أزمات اقتصادية وأزمة في توفير الدولار، إلا أنها تخطت كل التحديات من خلال المشاركة بكم كبير من الأعمال الدرامية في هذا الموسم، لتوفير الوظائف لكافة العاملين والمرتبط عملهم بالدراما والفن.

المتحدة قدمت منتجات درامية ذات احترافية عالية

ونوه بأن الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية قدمت منتجات درامية ذات احترافية عالية في الموسم الرمضاني الحالي، موضحًا أنه لا بد أن نقدر هذا المجهود، متابعًا: «المتحدة علامة قومية وطنية ضمن العلامات الوطنية في الدولة المصرية».