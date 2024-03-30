مكافأة بـ100 ألف جنيه من أحمد العوضي لجماهيره بعد الحلقة 20 من حق عرب

منذ استقبال شهر رمضان المبارك، الذي يتنافس فيه الفنانون والنجوم بالعديد من الأعمال الدرامية المختلفة، أعلن الفنان أحمد العوضي، بطل مسلسل حق عرب، عن وضعه ميزانية تُقدر بـ1.5 جنيه لمتابعي مسلسلة الجديد، وذلك في إطار من مسابقة كبيرة تُقدم بشكل يومي بقيمة 50 ألف جنيه يوميًا، توزع على 5 فائزين، لكل فائز 10 آلاف جنيه يوميًا مقابل الإجابة على أسئلة متعلقة بحلقات العمل.

تفاعل كبير يشهده الحساب الشخصي، والرسمي للفنان أحمد العوضي، من متابعيه يوميًا منذ وضع اسئلة الحلقة، وحتى الإعلان عن الفائزين، وتسليم الجوائز، خاصة وإن العمل يحمل أحداثًا مشوقة في كل حلقة، غنية بالتفاصيل والمشاهد المختلفة.

أحمد العوضي يوزع 100 ألف جنيه بعد عرض الحلقة 20 من حق عرب.. ما القصة؟

واليوم، جمهور الفنان أحمد العوضي، على مسافة واحدة من 100 ألف جنيه، على عكس الأيام الماضية، إذ قرر الفنان مضاعفة عدد الفائزين من 5 أشخاص إلى 10، قائلًا: «بما إن الحلقة الـ 20 أهم حلقة في اللي فات، وهنعرف من خلالها يعني ايه حق عرب فأنا هخليهم 10 فائزين، يلا بينا» وذلك بواقع 10 آلآف لكل فرد، أي 100 ألف جنيه مقدمة اليوم.

وعن اسئلة المسابقة التي تحقق إجاباتها الفو بالجائزة، جاءت على النحو التالي:

«1- عرب هيعدي من الخصومة دي ولا هيغرز»

«2- الواد بتاع المهرجانات اسمه ايه وايه مطلع الاغنيه بتاعة عرب وصباح»

مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب، مسلسل اجتماعي مشوق، يندرج أسفل الدراما الشعبية، بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، كارولين عزمي.