موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024..21 رمضان

يتحرى المسلمون في العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة القدر للإكثار من الطاعات، حيث يحرصون علي الطاعات ونيل المغفرة والعتق من النيران، وإجابة الدعاء مترقبين موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان، إيذاناً بتناول الإفطار اليوم، حيث تبلغ ساعات الصوم وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و17 دقيقة

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024

ووفقاً لما أعلنته إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان من أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:14 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و17 دقيقة وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

وتضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة ومنها موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق21 رمضان كالتالي :

الفجر : 04:17 صباحا

الظهر : 11:59 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:14 مساءً

العشاء: 07:32 مساءً