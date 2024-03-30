مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024.. 20 رمضان

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيولوجيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 30- 3-2024 الموافق 20 من رمضان، إذ يحرص الأهالي على معرفة المواقيت لأداء الصلوات في موعدها وتحري العشر الأواخر من الشهر الكريم، ومن ثمّ «ليلة القدر».

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 30- 3-2024 الموافق 20 من رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية.

ويحرص المسلمون على تحري العبادات والصلوات ومواعيد الأذان لأداء الفروض في مواعيدها، وتحري مواعيد أذان الفجر والمغرب للصيام والإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 30- 3-2024

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 30- 3-2024 الموافق 20 من رمضان كالتالي :

الفجر : 04:18 صباحا

الظهر : 12:00 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:13 مساءً

العشاء : 07:32 مساءً

عدد ساعات الصيام اليوم

ووفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 30- 3-2024 الموافق 20 من رمضان، فإنه يحل موعد أذان الفجر اليوم في الساعة 04:18 صباحا لبدء الصيام و موعد أذان المغرب في تمام الساعة الساعة 06:13 مساءً لنهاية الصيام وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 15 دقيقة.