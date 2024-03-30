بينها «بيت الرفاعي وحق عرب».. مسلسلات أنهت تصويرها في النصف الثاني من رمضان

أوشك الماراثون الرمضاني على إسدال ستائره، حيث بدأ العد التنازلي لانتهاء الشهر الكريم، وانتهاء عرض الأعمال الدرامية التي شاركت خلاله وتنوعت ما بين الكوميدي والأكشن والدرامي والتشويقي بتميز شديد جذب كل الأذواق من الجمهور.

وبعد مرور النصف الأول من الماراثون الرمضاني، أعلن صناع أكثر من عمل فني على الانتهاء من التصوير بشكل نهائي، والتي نكشف عنهم في السطور التالية.

مسلسل حق عرب

وأعلن السيناريست محمود حمدان، انتهاء تصوير مسلسل حق عرب والذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي وسيطر على ردود الأفعال للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، تزامنًا مع الحلقة 20 من المسلسل، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي وعدد كبير من الفنانين من بينهم وفاء عامر، رياض الخولي، وليد فواز، ودينا فؤاد، وآخرون من إخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل سر إلهي

أعلنت الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبدالعزيز عن انتهاء تصوير مسلسلها سر إلهي والذي يتضمن 15 حلقة، ونافست به في النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي، حيث انتهت من تصويره تزامنًا مع نهاية عرضه على شاشة قناة CBC.

وشارك في بطولة مسلسل سر إلهي، إلى جانب روجينا كل من محمد ثروت، مي سليم، رنا رئيس، مراد مكرم، أحمد مجدي، وآخرين من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل بيت الرفاعي

وأعلن أبطال مسلسل بيت الرفاعي فى الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع عرض الحلقة 20 من المسلسل عن انتهاء تصويره بالكامل، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من الفنانين وهم أمير كرارة، أحمد رزق، ميرنا جميل، سيد رجب، تامر نبيل، دنيا المصري، عايدة رياض، وآخرين من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي وعمر أبو زيد.