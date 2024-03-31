موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 31-3-2024.. أول أيام العشر الأواخر

يبدأ أول أيام العشر الأواخر من رمضان اليوم، بالتزامن مع انطلاق موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 31-3-2024، والذي تفصلنا عنه ساعات قليلة فقط، حيث يختلف موعده يوميًا عن الذي يسبقه وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، كما تزداد عدد ساعات الصيام اليوم باختلاف مواقيت الشروق والغروب بصورة يومية.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 31-3-2024

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 31-3-2024 والموافق أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، ومواقيت الصلاة اليوم، وموعد شروق الشمس في الفيوم، في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

يأتي موعد أذان الفجر اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، وكذلك موعد الشروق اليوم، ومواقيت السحور والإمساك، فيما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين، ويأتي موعد أذان المغرب متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الأحد 31-3-2024

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّه يرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الأحد 31-3-2024 الموافق الحادي والعشرين من شهر الصيام في تمام الساعة 4:20 صباحًا، بينما يأتي موعد السحور في تمام الساعة 2:00 ويستمر حتى موعد الإمساك اليوم في تمام الساعة 4:00 فجرًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

يبدأ موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم 21 رمضان 2024 في تمام الساعة 4:40 أي بعد 20 دقيقة من رفع الأذان، فيما يكون موعد الشروق في الفيوم اليوم بتمام الساعة 5:47 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 31-3-2024 في الفيوم

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 31-3-2024 في الفيوم الموافق 21 رمضان، نحو 14 ساعة وربع، بينما تأتي مواقيت الصلاة اليوم كالآتي:

موعد أذان الظهر اليوم.. 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر اليوم.. 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم.. 6:15 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم.. 7:33 مساءً.

موعد صلاة التراويح اليوم.. تؤدى فور الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة وفقًا لمواقيت كل مسجد على حدة.

موعد صلاة التهجد اليوم.. تنطلق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.