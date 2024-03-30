أقل من 4 ساعات تفصلنا عن موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، معُلنًا بدء صيام اليوم الأخير من أيام المغفرة، وتبقي أقل من 24 ساعة على انطلاق على العشر الأواخر من رمضان، فيما كشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر ضمن إمساكية رمضان 2024 بجميع محافظات مصر.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، وعدد ساعات الصيام، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام شهر الصيام.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم السبت 30-3-2024 في تمام الساعة 4:18 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و14 دقيقة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 20 رمضان 1445، يأتي في تمام الساعة 4:21 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و13 دقيقة.

موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الموافق آخر أيام المغفرة، في تمام الساعة 4:23 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و9 دقائق.

موعد أذان الفجر في السويس اليوم

ويرفع موعد أذان الفجر في السويس اليوم الأخير قبل انطلاق العشر الأواخر من رمضان في تمام الساعة 4:13 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و14 دقيقة.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وبحسب مواقيت الصلاة اليوم، فإنّ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم 30 مارس 2024، في تمام الساعة 4:22 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و16 دقيقة.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم

وتحدد موعد أذان الفجر في قنا اليوم العشرين من شهر الصوم في تمام الساعة 4:18 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و7 دقائق.

موعد أذان الفجر في مصر اليوم

وفيما يخص موعد أذان الفجر في رمضان اليوم في محافظات مصر فإنّه يبدأ أول أذان في محافظة شمال سيناء، وآخر محافظة بالوادي الجديد، ويختلف موعده عن الأمس إذ يأتي مبكرًا بمقدار يتراوح بين دقيقة لدقيقتين كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في 6 أكتوبر.. 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:07 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح.. 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:18 صباحًا.