بعد التحديث الأخير.. رابط التسجيل لاستخراج كعب العمل من المنزل

أعلنت وزارة العمل عن تحديث رابط استخراج كعب العمل 2024 من المنزل بطريقة إلكترونية، كونه من الأوراق الضرورية التي تُطلب عند التقديم لشغل الوظائف الشاغرة، الأمر الذي يتطلب معرفة خطوات استخراجه، مما يوفر الوقت والمجهود ويمنع من الوقوف في طوابير مزدحمة لساعات طويلة.

وتأتي خطوات استخراج كعب العمل من المنزل على النحو التالي:

1- الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي من هنــــــــــــــــا.

2- تختار من بين الخدمات الموجودة على موقع وزارة العمل خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء البيانات المطلوبة على الموقع.

4- اختيار إذ كان عملك داخل مصر أم خارج البلاد.

5- الضغط على حفظ وتقديم الطلب، يمكن أن تتسلم كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك، أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

خطوات استخراج الكعب من مكاتب العمل

ويمكن استخراج كعب العمل من خلال مكاتب العمل باتباع الطرق الآتية:

- التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.

- تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

- ينتظر مقدم الطلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2024

- أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.

- مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.

- أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه.

- أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.

- الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.