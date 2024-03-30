الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان.. اغتنمها بهذه العبادات

الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان التي بدأت أول ليلة من مغرب اليوم حتى فجر الأحد الواحد والعشرون من شهر رمضان المبارك، إذ يجب على المسلم استغلالها لعل الله يُلبي طلبه فهي من مواسم الخير حيث يوجد فيها ليلة القدر التي تعد خير من ألف شهر.

الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

وحول الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان، أوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه من المستحب إحياء تلك الليالي المباركة بـ:

1. الاعتكاف

وهو التفرغ الكامل للعبادة، وأفضل أوقات الاعتكاف في العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

2. قيام الليل

تمتاز صلاة قيام الليل بفضلها العظيم ولاسيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على قيام الليل لما له من فضل عظيم في زيادة الحسنات ومغفرة الذنوب والمعاصي ورفع الدرجات وتطهير القلوب ونيل منزلة عظيمة في الدنيا والآخرة.

3. قراءة القرآن

يعد شهر رمضان أكثر شهر يفضل فيه الإكثار من تلاوة القرآن، وذلك لأهمية الشهر العظيم، ومضاعفة الثواب والأجر.

4. الإكثار من الصدقة والزكاة

إنّ الإنفاق في سبيل الله من أفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك، خاصة في العشر الأواخر منه، وبالتزامن مع إخراج زكاة الفطر التي يجب إخراجها قبل صلاة العيد لمساعدة الفقراء.

5. الدعاء

وهو من أكثر العبادات المستحبة في شهر رمضان والعشر الأواخر خاصة في ليلة القدر والتي خير من ألف شهر ويستجاب فيها الدعاء.

6. الذكر والتهليل

يحب الله أن يذكره عباده في كل وقت وحين، والذكر في العشر الأواخر من رمضان له فضل عظيم على نفسية المسلم وإنزال السكينة والطاعة على روحه، واستشعار معية الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين.

7.تحرِّي ليلة القدر خاصة في الليالي ذات الأعداد الفردية، لإحيائها مع تكرار الدعاء المأثور فيها: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني».

8. الرفق بالأيتام والمرضى والضعفاء.

فضل العشر الأواخر من رمضان

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي «فيسبوك» إن فضل العشر الأواخر من رمضان كبير ويكفي أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر ألا وهي ليلة القدر، ولعظيم فضل العشر الأواخر من رمضان روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى ليله وأيقظ أهله وشد مئزره»، وفي رواية عن مسلم «كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره».

دعاء العشر الأواخر من رمضان

ونشرت دار الإفتاء عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك وهي:

«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأوردنا حوضه، واسْقِنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا».

«اللهم كما آمنَّا به ولم نره فلا تفرِّق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.. اللهم اجْزِه عنا خير ما جزيت به نبيًّا عن قومه، ورسولًا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين».

اللهم كما بلغتنا رمضان، نسألك يا الله أن تجعلنا ممن وفِّق لقيام ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر.

اللهم ارزقنا خيرها، وعفوها، وكرمها، وفضلها، يا الله، يا الله، يا الله. ربي إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك.

اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخِّر لي عبادك الطيبين من حولي، وسهِّل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب.

ربي بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك.