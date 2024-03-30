أسماء مساجد الاعتكاف في 17 محافظة.. بينها القاهرة والجيزة

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن أسماء مساجد الاعتكاف في 17 محافظة بينها مساجد القاهرة والجيزة، وذلك مع بدء أول ليلة من ليالي العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك 1445 هجريًا.

أسماء مساجد الاعتكاف في 17 محافظة

وأشارت مديرية الأوقاف في محافظة الغربية إلى أنه جرى تحديد عدد من المساجد لاستضافة المعتكفين خلال العشر الأواخر من رمضان 2024، والتي تضم 526 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، ويمكن معرفة أسماء المساجد من هـنـا.

- محافظة المنوفية: توفير نحو 337 مسجدا من قِبل أوقاف المنوفية من أجل الاعتكاف على مدار العشرة أيام الأخيرة في شهر رمضان، ويمكن معرفة أسماء المساجد من هـنـا.

- محافظة كفر الشيخ: أعلنت مديرية الأوقاف عن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكفر الشيخ 2024، في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445، وعددها 302 مسجدًا، يمكن معرفتها من هـنـا.

- محافظة الدقهلية: بلغ عدد المساجد المسموح بالاعتكاف فيها 530 مسجدا من هـنـا.

- محافظة بورسعيد: تحديد 12 مسجدا للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، ويمكن معرفة أسماء المساجد من هـنـا.

- محافظة المنيا: تحديد 254 مسجدا للاعتكاف من هــنـا

أماكن المساجد المسموح بالاعتكاف فيها بالجيزة

- محافظة الجيزة: تحديد المساجد خلال شهر رمضان، لإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024 وعددها 599 مسجدًا من هنا

- محافظة سوهاج: تحديد أسماء مساجد الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هجريا- 2024 ميلاديًا وعددها 48 مسجد، وجاءت أسماءها من هنا.

- محافظة الإسكندرية: تحديد أسماء مساجد الاعتكاف من هنا والتي بلغت 283 مسجدا.

- محافظة الوادي الجديد: تحديد نحو 30 مسجدا من أجل الاعتكاف، وجاءت أسماءهم من هنا

أماكن المساجد المسموح بالاعتكاف فيها بالشرقية

- محافظة الشرقية: تم تخصيص 647 مسجدا للاعتكاف في مختلف مدن وقرى المحافظة وجاءت أسماؤهم من هنا.

- محافظة جنوب سيناء: جرى تحديد 12 مسجدًا، من أجل الاعتكاف، من هنا.

- محافظة البحر الأحمر: تحديد 8 مساجد من أجل الاعتكاف، وجاءت الأسماء من هنا.

- محافظة بني سويف: تحديد 195 مسجدا للاعتكاف من هنا.

- محافظة شمال سيناء: تحديد 10 مساجد من أجل الاعتكاف، وجاءت الأسماء من هنا.

- محافظة البحيرة: تحديد 265 مسجدا من هنا.

- محافظة القاهرة: تحديد 333 مسجدا للاعتكاف من هنا.