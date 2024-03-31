مسلسل فراولة الحلقة 6.. هل تجد نيللي كريم مستر يانج بعد تصفير حسابه البنكي؟

تتميز الحلقة 5 من مسلسل الفراولة بطولة نيللي كريم، بالعديد من القصص الصادمة، بداية من اختفاء السيد يانج الملقب بعبد الحكيم الصيني صاحب شركة منتجات الطاقة الحيوية، وحجز بضاعته في ميناء شنغهاي، ومع تصفية الحساب البنكي للشركة أيضًا، ويتساءل المشاهدون ماذا ينتظر لنيللي كريم في الحلقة 6 من مسلسل الفراولة بعد كل هذه الأحداث؟

مسلسل فراولة الحلقة 6

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل فراولة اتهام «حسن الشندويلي» أحمد فهيم، «فراولة» باعتبارها المسؤولة عنهم داخل الشركة، فقررت أخذ البضائع وتسليمها للأهالي، ويفكر زملاء «فراولة»، ومن بينهم «سامية سوشيال» (شيماء سيف) في إغلاق الشركة.

لكن شيماء سيف تخبر «فراولة» و«شاندويلي» بأنها ستعود إلى الشركة، لكن الأخير أخبرها بأن السيد جان هو الذي يدير الشركة الآن، بعد أن استحوذ عليها، ولم تعد شركتها.

أحداث مسلسل فراولة

مسلسل فراولة عبارة عن كوميديا ​​اجتماعية، بطلتها فتاة فقيرة انتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس أمن عقاري بحي الزمالك، تحلم بتغيير حياتها إلى حياة المشاهير، والخروج من الفقر وتصبح مغنية، كما أنها قارئة فنجان، وتركت حياتها الروتينية، وكانت محظوظة بما يكفي لبدء مهنة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية.

اشترت نيللي كريم شركة، واستقلت قطار «الإنفلونسر» على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت خبيرة طاقة لدى ملايين المعجبين، وربما عاشت الخيال بكسب قلوب متابعيها، فكانت بداية حياة جديدة لها، من حلم.

فراولة مسلسل كوميدي يشارك فيه نخبة من كبار الفنانين منهم نيللي كريم، أحمد فهمي، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، إيمان السيد، ودنيا سامي.