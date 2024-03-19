وظيفة النيابة الإدارية دفعة 2023.. انتهاء المقابلات وبدء التحريات

انتهت المقابلات الشخصية لوظيفة النيابة الإدارية دفعة 2023 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، اليوم، بحضور المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس النيابة الإدارية، ونستعرض خلال السطور التالية ماذا يحدث بعد انتهاء المقابلات حتى حلف اليمين القانونية؟

التحريات لوظيفة النيابة الادارية دفعة 2023

تعتبر التحريات الأمنية لوظيفة النيابة الإدارية دفعة 2023، شرطًا أساسيًا لاكتمال إجراء التعيين؛ للتأكد من خلو المرشح للوظيفة من كل المخالفات الجنائية والأمنية قبل التحاقة بالوظيفة القضائية العريقة، وتأتي التحريات عقب أنتهاء اخر جامعة من إجراء المقابلات.

الكشف الطبي لوظيفة النيابة الإدارية دفعة 2023

ويلي انتهاء مرحلة التحريات الأمنية لوظيفة النيابة الادارية دفعة 2023، بدء الكشف الطبي علي المقبولين من اللذين اجتازوا المقابلة الشخصية والتحريات، وتحدد النيابة الادراية احد المستشفيات الحكومية لإجراء الكشف الطبي عليهم وغالبًا ما يشمل الكشف الطبي تحليل المخدرات والنظر والسمع، وكشف عام على معظم أجزاء الجسم.

صدور القرار الجمهوري لوظيفة النيابة الإدارية دفعة 2023

وبعد موافقة رئاسة الجمهورية على الأسماء المرسلة من قبل هيئة النيابة، يصدر القرار الجمهوري بالتعيين للمتقدمين لوظيفة النيابة الإدارية 2023، ويلي صدور القرار حلف اليمين القانونية بحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير العدل.