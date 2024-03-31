يولي ملايين المسلمين أهمية كبرى لموعد أذان الفجر اليوم الأحد 31-3-2024، أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، والموافق فجر أولى الليالي الوترية، ويفصلنا عن انطلاقه ساعات قليلة فقط، ويختلف كل يوم عن الذي يسبقه بمقدار يتراوح بين دقيقة ودقيقتين بحسب مواقيت الصلاة في كل محافظة على حدة.

وفي السطور الآتية، وتستعرض «الوطن» تفاصيل موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، بحسب ما أعلنت هيئة المساحة المصرية، في إمساكية رمضان 2024، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة الموافق 21 رمضان 2024، في تمام الساعة 4:17 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و16 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية، في تمام الساعة 4:21 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و18 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم في الجيزة

ويكون موعد أذان الفجر اليوم في الجيزة، بتمام الساعة 4:19 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و16 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة 6 أكتوبر.

موعد أذان الفجر اليوم في شرم الشيخ

ووفقًا لمواقيت الصلاة اليوم، فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في شرم الشيخ يأتي في تمام الساعة 4:08 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و12 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في قنا يحل في تمام الساعة 4:18 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 31-3-2024 نحو 14 ساعة و10 دقائق.

موعد أذان الفجر اليوم في المنصورة

وفيما موعد أذان الفجر اليوم في المنصورة، فإنّه يأتي في تمام الساعة 4:16 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و18 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس

ويهل موعد أذان الفجر اليوم في السويس في تمام الساعة 4:12 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و16 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية

وموعد أذان الفجر اليوم في الشرقية يأتي في تمام الساعة 4:17 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و18 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم في مصر

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:10 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:05 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح.. 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:17 صباحًا.