ما هي فوائد القراءة للإنسان؟.. طلب حسن الصباح من ابنه المواظبة عليها

خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين ظهرت العديد من التطورات التي بدأت بإعداد حسن الصباح الذي يلعب دوره كريم عبد العزيز، لنجله الثاني الهادي حتى يليق بأن يكون ابن حسن الصباح ويتحلى بالقوة والشجاعة.

وتوالت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، بطلب حسن الصباح من ابنه الهادي بأن يدرب نفسه على الصيام أكثر، ويهتم بدروسه وبقراءة الكتب المفيدة، قائلا له: «لازم تبدأ تقرأ كتب مختارة ومخصوصة، زمن القراءة في كل شيء انتهى خلاص، لازم تبدأ تقرأ كتب تفيد ابن حسن الصباح وتجهزك للمكانة اللي تليق بيك».

أهم فوائد القراءة

وفي السياق ذاته نوضح أبرز فوائد القراءة والمواظبة عليها حسبما استعرض موقع «markhampubliclibrary» العالمي.

- تحسين الذاكرة والقدرة على التركيز

تحتاج القراءة لمجهود للقدرة على التركيز بشكل كبير خلال قراءة كل صفحة داخل الكتب، لذا فهي تعد واحدة من الأنشطة القليلة التي تتطلب اهتمامًا كاملاً، وبالتالي تحسين القدرة على التركيز وتحسن من الذاكرة.

- تحسن المعرفة والكتابة

تساعد قراءة الكتب في القدرة على تحسين المفردات من خلال التعريف بكلمات ومصطلحات جديدة، فكلما قرأت أكثر، زادت مفرداتك، بالإضافة إلى قدرتك على التواصل بفعالية.

كما تعمل القراءة أيضًا على تحسين مهارات الكتابة من خلال المساعدة على تعلم وفهم أساليب الكتابة المختلفة.

- تحسين القدرة على النوم

للقراءة أيضًا قدرة فعالة على تحسين النوم وذلك من خلال إنشاء روتين قبل النوم يتضمن القراءة، وفي هذا الحال يتم إرسال إشارات للجسم بأن وقت النوم قد حان.

- تقلل من التوتر

تعمل القراءة أيضا على التقليل من التوتر، كما أنها تخفض معدل ضربات القلب، وتخفض ضغط الدم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين نخبة من الفنانين من بينهم، كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، نور إيهاب، أحمد عبد الوهاب، أحمد غزي، سوزان نجم الدين.