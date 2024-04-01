ملخص الحلقات 21 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.. العترة يكشف سر مربوحة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات 21 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

مسلسل الكبير أوي 8

في الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، كشف العترة أمر مربوحة بكونها تخبئ غوريلا في الدوار، وطلب منها إقناع الكبير بالذهاب مع أصدقائه في رحلة مدرسية مقابل عدم إبلاغ الكبير بالغوريلا، وبدأت الغوريلا تحب مربوحة وتساعدها في تنظيف الدوار، وأثناء تنظيفها غرفة جوني عرف بالأمر واندهش بكون الغوريلا تحب مربوحة.

مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 21 من مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، أحداثا كثيرة كان أهمها ذهاب حلا شيحة إلى منزل طليقها لتأخذ ابنتها، كما هددت زوجها بإدخاله السجن، ورفضت التفاهم والتفاوض معه ةوأكدت له أنها لن تبيع المنزل.

مسلسل صدفة

الحلقة 21 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، شهدت أحداثا مثيرة، أبرزها رفض فرح المبيت لدى ولعة، وفكرت بالاستعانة بإحدى صديقاتها بهدف الاختباء لديها، فاتصلت بها من تليفون علي، وبعدها قررت صديقتها إبلاغ والدة فرح بما حدث.