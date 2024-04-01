التقديم بدأ الآن.. شروط حجز قطع أراضي الإسكان المتميز 2024

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شروط حجز قطع أراضي الإسكان المتميز 2024 لعدد 826 قطعة أرض، في 5 مدن جديدة، وهي 336 قطعة أرض ببرج العرب الجديدة و234 بناصر الجديدة و74 بملوي الجديدة و56 بالفشن الجديدة و126 بأخميم الجديدة.

وأوضخت الهيئة في تقرير شرح الشروط، أنَّ التقديم بدأ الآن، ويتمّ إلكترونياً من خلال الرابط المخصص لذلك من هنا، مؤكّدة أنَّ المدن الجديدة تخضع لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الصادر في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والذي يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

شروط حجز قطع أراضي الإسكان المتميز 2024

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، شروط حجز قطع أراضي الإسكان المتميز 2024، وهي كالآتي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وليس شخصاً معنوياً أي شركة أو مؤسسة.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراج أسرته بمحور الأراضي ضمن برنامج مسكن.

- يتم رفع المستندات كصورة الرقم القومي وشهادات ميلاد الأولاد القصر على الموقع الإلكتروني.

- في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولوية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

- في حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة العلنية بين المتقدمين.

- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله.

- يقرً المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها.

- يتعهد المتقدم بالالتزام التام باستكمال نسبة السداد من إجمالي قيمة الأرض المتقدم لحجزها وتخصيصها له، بنسبة الاستكمال التي أبدى رغبته السداد بها.