طريقة سداد 100 ألف جنيه جدية حجز أراضي الإسكان المتميز.. اعرف التفاصيل

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قيمة جدية حجز أراضي الإسكان المتميز، لعدد 826 قطعة أرض، في 5 مدن جديدة وهي برج العرب الجديدة وناصر الجديدة وملوي الجديدة والفشن الجديدة وأخميم الجديدة.

أسلوب سداد قيمة حجز أراضي الإسكان المتميز

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنَّه يتمّ سداد مبلغ جدية حجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات دراسة لا تُرد دفعة واحدة وغير مُجزأ عند التقديم للحجز، على أن يتضن التحويل مجموعة من البيانات وهي اسم المتقدم للحجز رباعياً ورقم بطاقة الرقم القومي، ويكون نظام سداد قيمة قطعة الأرض كالآتي:

- سداد 100 ألف جنيه.

- استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض.

- سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط.

نتائج تأخير السداد

وأكّدت الهيئة أنه في حالة التأخير عن سداد أي دفعة أو قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% و0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وفي حالة عدم سداد المبالغ الموضحة خلال المدة المحددة بكراسة الشروط يتمّ إلغاء الحجز نهائياً، ويخصم منه 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة دون الحاجة إلى انذار أو إخطار أو استصدار حكم قضائي، وفي حالة عدم الترسية، يتم رد مبلغ جدية الحجز على الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين القيمة.