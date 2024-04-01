وزير الري يتابع موقف تطهير الترع بالمحافظات استعدادا لفترة أقصى الاحتياجات

رفعت وزارة الموارد المائية والري حالة الاستعداد لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات المائية، بالبدء في التفتيش على المصارف والترع للتأكد من تطهيرها.

ووجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بضرورة الالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة ري في كل محافظة، مع عدم تجاوزها لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى، مع العمل على ترشيد التصرفات المائية.

التعامل الفوري والحاسم مع الشكاوى

وشدد وزير الري على ضرورة متابعة موقف شكاوى الخط الساخن بقطاع الري والشكاوى وضرورة التعامل الفوري والحاسم معها طبقا للوائح والقوانين المنظمة، مؤكدا ضرورة الالتزام التام بتطبيق المناوبات، والمرور على زمام كل إدارة لضمان حصول كافة المنتفعين على حصصهم من مياه الري.

وأشار إلى أهمية ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة، مع ربط التزام كل إدارة بتطبيق هذه المناوبات بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.

إنهاء أعمال تطهير الترع سريعا

وشدد سويلم على سرعة إتمام أعمال تطهيرات الترع مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للري، والانتهاء من أعمال إحلال بوابات المياه والتي يتم تأهيلها عن طريق التشغيل الذاتي بفنيي إدارة الصيانة الوقائية أو من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة.