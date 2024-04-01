إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بشارع خاتم المرسلين لخدمة أهالي العمرانية

وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والسفير محمد الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بروتوكول تعاون لإنشاء فرع للمكتبة على مساحة 420 مترا مربعا بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية.

وأكد محافظ الجيزة أنّ البروتوكول نتاج تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والمحافظة ومكتبة مصر العامة، ويأتي في إطار حرص المحافظة على رفع الوعي العام للمواطنين وتمكينهم من الاطلاع على مصادر متنوعة للثقافة والتنمية بمحيط سكنهم.

وأضاف المحافظ أنّ التوسع في إنشاء المكتبات ودور الثقافة يهدف إلى الإرتقاء بالمجتمع المحلي والمستوى الثقافي للمرأة في إطار مبادرة حياة كريمة وتحقيقا لرؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد راشد أنّه من المقرر أن تشمل خدمات المكتبة إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية والتواصل مع الجامعات والمدارس لتشجيع الطلاب على الإنتفاع بتلك الفعاليات والأنشطة.

ووجّه المحافظ مدير مديرية الإسكان ورئيس حي العمرانية بسرعة الانتهاء من التراخيص والتصريحات الخاصة بالإنشاء وإعداد كراسة الشروط وإجراءات الطرح لسرعة بدء الأعمال، مشددا على ضرورة توفير جراج خاصة بالمكتبة لمنع انتظار السيارات لتسهيل حركة المرور بمحيطها، مع مراعاة المظهر الحضاري للمبنى والواجهات لإظهار الهوية البصرية للمحافظة.

من جانبه، أشار السفير محمد الطايفي أنّه من المقرر أن تشمل المكتبة توفير حدائق وقاعات أنشطة وتصفح آلي وتطلاع ومكتبة لكبار السن وكيدز إريا، ومن المخطط تكرار التجربة لتشمل أحياء ومراكز ومدن أخرى بالمحافظة.