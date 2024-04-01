فريق طبي في «بنها الجامعي» ينقذ حياة شاب بجراحة عاجلة

نجح فريق طبي مشترك بين مستشفى كفر شكر التخصصي وبنها الجامعي في إنقاذ حياة شاب تعرض لنزيف داخلي بالقفص الصدري، حيث استمرت للجراحة قرابة 3 ساعات بعد الاستعانة بأطباء جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي.

فريق طبي مشترك لإنقاذ الشاب

أجرى الجراحة الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، بالتنسيق مع فريق طبي للجراحة في مستشفى كفر شكر التخصصي، بقيادة الدكتور حسن أبو السعود نائب مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، والذي أشار في بيان له إلى أنه تلقى استدعاء فجرا من المستشفى بوصول حالة شاب تلقى طعنة في القفص الصدري ويعاني من نزيف داخلي وحالته غير مستقرة.

الجراحة استمرت 3 ساعات

وبمناظرة الحالة تبين فقدان المصاب الكثير من الدم داخل تجويف الصدر ويلزم عملية استكشاف سريعة، حيث تم تجهيزه وإدخاله للعمليات وتبين وجود طعنة نافذة اخترقت الفص السفلي للرئة اليسرى وأدت إلى جرح شديد بالشريان الرئوي والنزيف ما زال مستمرا، وعلى مدار 3 ساعات جرى السيطرة على النزيف وإزالة التكتلات الدموية من تجويف الصدر، وخرج المريض من العمليات لاستكمال علاجه بالعناية المركزة.

وأوضح «الجزار» أن الجراحة تعد الأولى من نوعها بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مثمنا جهود الإدارة في تطوير المستشفى والنظام وتوفير كل ما تطلبته هذه الجراحة.