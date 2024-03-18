تطوير قسم الجراحة وإضافة 210 أسرّة بالمستشفى الجامعي في بنها

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، دعم المستشفيات الجامعية، حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي، وتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأجرى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي في بنها، لتفقد أعمال تطوير وتدعيم وتوسعة قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي والواجهة الوظيفية لمبنى المستشفى من الخارج.

إضافة 210 أسرّة إلى المستشفى

وشدد رئيس الجامعة على أهمية سرعة الانتهاء من كل الأعمال، طبقا للمدة الزمنية المحددة مع مراعاة أعمال الحماية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير والتجديد داخل المستشفى ليتم إضافة 210 أسرّة إلى سعة المستشفى.

وبحسب رئيس الجامعة، تتضمن الأعمال تطوير المقر الإداري للأقسام الأكاديمية للجراحة، وقاعات التدريس لرفع كفاءة الخدمة بالمستشفى.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عمرو الدخاخني مدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى الجامعى ، والدكتور المعتز بالله جمال الدين الاستشاري العام لتطوير المستشفيات الجامعية.