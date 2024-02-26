مستشفى بنها الجامعي: استئناف عمليات القلب المفتوح بعد تجديد كبسولة الجراحة

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، استئناف عمليات القلب المفتوح، بعد تجديد كبسولة الجراحة الجديدة.

ونجح فريق طبي، في أول استخدام لجناح العمليات الجديد في إجراء جراحة زراعة الشرايين التاجية، في قلب مريض، من لستة قوائم الانتظار، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

جراحة عاجلة للقلب المفتوح

أوضح مدير «بنها الجامعي»، أن الجراحة تمت بنجاح وخرج المريض للرعاية المركزة الملحقة بجناح العمليات، وما زال يتلقى علاجه لحين توفير مكان بالقسم الداخلي؛ لنقله إليه، وذلك نظرًا لأن القسم الداخلي ما زال تحت التأسيس، ولم يتم الانتهاء منه.

تطوير مستشفيات بنها الجامعية

في سياق متصل، وجه أعضاء مجلس قسم جراحة القلب والصدر، الشكر إلى رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وكل فريق إدارة المستشفيات، على مجهوداتهم الكبيرة في تطوير العمليات، خلال الفترة السابقة، وكل عمليات التطوير الجارية في المستشفيات.